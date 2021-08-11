ممرضة تحقن آلاف الأشخاص بمحلول ملح بدلا من لقاح كورونا.. ماذا فعلت السلطات؟

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ناشدت السلطات في شمال ألمانيا آلاف الأشخاص الحصول على حقنة أخرى من لقاح كورونا بعد أن وجد تحقيق للشرطة أن ممرضة من الصليب الأحمر حقنتهم بمحلول ملحي بدلا من لقاح كورونا وقال عضو المجلس المحلي للمنطقة، سفين أمبروسي، على حسابه على فيسبوك إن السلطات المختصة طلبت، من أكثر من 8600 شخص مراجعتها، خوفا من أن يكونوا قد تلقوا محلولا ملحيا عوضا عن اللقاح.

ويُشتبه في قيام الممرضة بحقن الناس بمحلول ملحي بدلا من الجرعات الأصلية في مركز التطعيم بمنطقة فريزلاند بالقرب من ساحل بحر الشمال، كما أن معظم الأشخاص الذين تم تطعيمهم في ألمانيا في مارس وإبريل على يد تلك الممرضة هم من كبار السن ومعرضون لخطر الإصابة بفيروس كوفيد .

وقال محققون بالشرطة إن دافع الممرضة، المجهولة الهوية، وراء فعلتها غير واضح، لكنها بثت آراء متشككة بشأن فعالية وأخطار اللقاحات المزعومة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتضح على الفور ما إذا كان المشتبه بها قد جرى احتجازها أو وجهت إليها اتهامات في القضية، وذلك بعد تسليمها إلى وحدة خاصة تحقق في الجرائم ذات الدوافع السياسية.

وبررت الممرضة وقتها أمام المحققين استخدامها محلولا ملحيا بدلا من لقاح فايزر في تطعيم أشخاص، بكونها أرادت التستر على إسقاطها قارورة من اللقاح من يدها وضياع محتواها، معترفة باستبدال 6 جرعات فقط.