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في أكبر حملة تموينية .. ضبط 10 أطنان أسماك ولحوم فاسدة

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في أكبر حملة تموينية .. ضبط 10 أطنان أسماك ولحوم فاسدة في أكبر حملة تموينية .. ضبط 10 أطنان أسماك ولحوم فاسدة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 6 أطنان أسماك ولحوم تبين أنها فاسدة فضلا عن ضبط 4 أطنان دقيق تبين أنها غير صالحة للاستخدام بحوزة صاحبي مصنع وثلاجة بالقاهرة.

البداية كانت عندما شنت أجهزة الأمن بالقاهرة حملة تموينية تمكنت من ضبط 3،1 طن «أسماك مجمدة، جمبرى» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بالقاهرة.

ونجحت الحملة في ضبط (3 أطنان «مقطعات لحوم – برجر- دوبريهات دواجن- 4 أطنان دقيق فاخر) غير صالح للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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