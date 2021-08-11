دراسة برلمانية توصي بإنشاء صفحة رسمية للنواب لمواجهة الشائعات

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اصدر المركز الوطني للاستشارات البرلمانية دراسة برلمانية تحت عنوان «تأثير السوشيال ميديا على الأداء البرلماني»، حيث ترصد الدراسة تأثير السوشيال ميديا على أداء مجلس النواب ومدى استجابته لطلبات المواطنين من خلال رسائل السوشيال ميديا.

واسترشدت الدراسة التي أعدها رامي محسن مدير المركز بتفاعل مؤسسات الدولة على رأسهم مؤسسة الرئاسة في التفاعل والاستجابة الفورية لعدد من مشكلات المواطنين بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، منها استجابة الرئيس السيسي لمطالب مرضى ضمور العضلات، حيث أعلن أن الدولة ستتحمل تكلفة علاج مرض «الضمور العضلي» للأطفال حديثي الولادة.

كما استجاب الرئيس لمناشدة مواطنة طلبت علاج ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرصة عمل لزوجها، وفى فبراير ٢٠٢٠، استجاب الرئيس لاستغاثة أسرة بإنقاذ طفلتها المريضة بانسداد بالرئة اليسرى وضمور في الأعصاب، والتى تبلغ من العمر 8 أشهر، قبل أن تتطور حالتها.

ولفتت الدراسة إلى أن النيابة العامة بقيادة المستشار حمادة الصاوي تفاعلت مع التطور التكنولجي من خلال وحدة إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي التي أنشأها النائب العام بعد توليه منصبه، حيث تعمل هذه الوحدة على تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للرأى العام ودحض الشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، كما اهتمت النيابة بما ينشر على صفحات الفيس بوك، والذى لاقى قبولًا لدى الشارع لإحساسهم بوجود من يقرأ ويسمع مايتداولونه ويحقق فيه.

أما على المستوى البرلماني أكدت الدراسة أن مجلس النواب كمؤسسة تحتاج إلى التواصل مع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلا يوجد صفحة رسمية لمجلس النواب كي يتفاعل عليها المواطنين، ولا يوجد واتس أب أو أي وسيلة الكترونية ترصد المشكلات الحياتية كي يتم نقلها تحت قبة البرلمان، في المقابل هناك محاولات فردية من النواب للتحقيق التواصل الالكتروني مع مواطنيهم في دوائرهم.

وأكدت الدراسة أن «السوشيال ميديا» لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على المؤسسة التشريعية، وفي بعض الأحيان مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تحدد الإستراتيجية الرقابية لمجلس النواب، خصوصا في ظل سرعة انتشار المعلومة وتوثيقها وإعادة نشرها على الانترنت في ثواني معدودة.

وطالبت الدراسة البرلمان بالاستفادة بالمادة 252 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تقر أنه «لكل ذى مصلحة من المواطنين أو الهيئات في الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يُدْعَ إلى الاجتماع أن يرسل رأيه كتابةً إلى اللجنة، وأن يطلب استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أي استفسار أو استيضاح يُطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يُقدم إلى رئيس اللجنة».

وأكدت الدراسة أن هناك العديد من الموضوعات التي تمت مناقشتها تحت قبة البرلمان سواء من خلال اللجان النوعية للمجلس أو الجلسات العامة، والتى هي نتاج رسائل تم إرسالها إلى السادة النواب، مما دفع النواب إلى إيصالها تحت قبة المجلس واستخدام الأدوات الرقابية وأحيانا الأدوات التشريعية والزيارات الميدانية لفحصها والتأكد من صحة هذه الرسائل التي كانت عن طريق الواتس أب للسادة النواب أو صفحات الفيس بوك الرسمية للنواب.

نذكر منها:

تكليف الأطباء

حيث وصلت العديد من الرسائل والشكاوى عن طريق الواتس اب من جانب عدد كبير جداً من الأطباء البشريين المدرجين بحركة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

بالفعل ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب ذلك وألزمت الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال أسبوعين.

كما قررت لجنة الصحة إلزام وزارة الصحة بحصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليفها، وعمل جدول زمني للمتبقي من 2019 كاملة وتكليفهم طبقا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال أسبوعين.

التصالح في مخالفات البناء

كانت هناك مراجعة لقرارات التصالح في مخالفات البناء وتقديرات لأسعار المتر المخالف نتاج الضغط الرهيب على السادة النواب من الاهالى والتى وصلت إلى حد الرسائل المجمعة الكترونيا والموقع عليها، وإنشاء هاشتاج لهذا الأمر بأسماء السادة النواب

قانون التنمر

جاء هذا القانون لتغليظ عقوبة التنمر بعد العديد من الحوادث التي تم توثيقها عبر صفحات الفيس بوك ومناشدات مجلس النواب لتغليظ العقوبة وإعادة تعريف معنى «التنمر» وبالفعل صدر هذا القانون استجابة لضغط الشارع المصرى

قانون تغليظ عقوبة التحرش

هذا القانون والذي تقدم به حزب الأغلبية «مستقبل وطن» كان نتاج حوادث موثقة بالفيديو لوقائع تحرش للفتيات في الشوارع والتجمعات، وأيضا تظلمات تم إرسالها إلى السادة النواب عن طريق مواقع التواصل، وأفرزت هذه الشكاوى أن قام م/ اشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بالتقدم بهذا القانون بعد اقل من 24 ساعة من هذه المناشدات وبالفعل تم إقراره بجلسة واحدة فقط، وسط ترحيب شديد من جانب السادة النواب.

التضرر من قرار وزيرة الصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككه

وردت إلى السادة النواب العديد من الشكاوى نتاج قرار وزيرة التجارة والصناعة 273 لسنة 2021 بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف الداخلة في القرارين 43، 44 إلا للمصانع ومراكز الصيانة المسجلة، حيث أثار هذا القرار حفيظة العديد من المستوردين وأصحاب المصانع والحرفيين.

حيث أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قرار بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و44 لسنة 2019 إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وبالفعل تراجعت الوزيرة عن هذا القرار، حيث قررت معالى الوزيرة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري.



شائعات إلغاء العملات الورقية.. ومواجهة الحكومة والنواب لها

العديد من الشكاوى والتساؤلات من جانب عدد كبير للغاية من السادة المواطنين وردت إلى النواب فيما يتعلق بامتناع عدد كبير من الأشخاص عن التعامل أو تداول بعض الفئات من العملات الورقية الرسمية مثل العملات الورقية فئة :

- 25 قرش «ربع جنية»

- 50 قرش «نصف جنية»

- 100 قرش «جنية»

وتتلخص تلك الشكاوى والتساؤلات في ما يواجهه المواطن من صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاته المالية على مدار اليوم وتحديداً في وسائل النقل الخاصة «الميكروباص – الميني باص» إلى جانب أسواق السلع الغذائية ومحال البقالة والمخابز ومحال الملابس ومحال الخضروات والفاكهه ومحال بيع اللحوم .....إلــــــخ .

ونتاج هذه الشكاوى انهالت طلبات الإحاطة على اللجان والجلسات العامة مما دفع الحكومة إلى إصدار بيانات تنفي هذه الشائعة، وتكذيب ما يتم تداوله بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر البلبلة بين المواطنين، بمعلومات كاذبة وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفى.

وأيضا مجلس النواب ناقش الحكومة بناء على طلبات الإحاطة التي بدورها نفت ذلك أيضا وأوضحت المواد القانونية التي تعاقب على الامتناع عن تداول العملات الورقية.



وخرجت الدراسة بالتوصيات الآتية:

ضرورة إنشاء صفحة رسمية لمجلس النواب المصرى على مواقع التواصل أسوة بمؤسسة الرياسة وبفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأسوة بالوزارات والمواقع الحكومية والتى تنشر كل الأخبار وتتفاعل مع الشكاوى من خلال هذه الصفحات.

والهدف من هذه الصفحة أن تكون مرآة تواصل بين «النائب والناخب»، وتفعيل لمواد اللائحة التي أعطت الحق للمواطن التقدم بالشكاوى إلى البرلمان، فلا مانع من أن يتم ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوصت الدراسة بإسناد مهمة متابعة هذه الصفحة إلى لجنة الاتصالات بخلاف لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، والتنسيق فيا بينهم لمتابعة الشكاوى ورصدها وتوزيعها على اللجان المختصة.