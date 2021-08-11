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فجر محمد نور القائد التاريخي لنادي اتحاد جدة السعودي، مفاجآة من العيار الثقيل حول اقتراب نادي النصر السعودي من ضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه قد يعلن عن الصفقة الأسبوع المقبل.

ورفض نور الكشف عن أي تفاصيل أخرى، خلال حديثه مع الحارس العماني علي الحبسي حول إمكانية تعاقد النصر مع حارس مرمى أجنبي، مكتفيًا بذكر أنه قد يعلن الاسبوع المقبل عن تعاقد النصر مع الشناوي بدلا من التعاقد مع حارس أجنبي.

وكان الشناوي قد تألق مع المنتخب الأولمبي في بطولة أولمبياد طوكيو، وحظى بإشادة الجميع، حيث كشفت تقارير أوروبية عن متابعة شركات تسويق له في البطولة.

في سياق آخر، يلتقي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الإسماعيلي، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في المباراة الأخيرة على سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة.

ويبحث الفريق الأحمر عن تحقيق الفوز في ظل الصراع الشرس بينه وبين الزمالك على صدارة الدوري، حيث يحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 64 جمعها من الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراتان، أحرز لاعبوه 60 هدفًا وتلقت شباكه 22.