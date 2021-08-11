خالد سليم يحيي حفلاً بـ«أوبرا الإسكندرية» الخميس

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تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للمطرب خالد سليم وفرقته وذلك في الثامنة مساء الخميس ١٢ أغسطس على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعماله الخاصة منها بلاش الملامة، خد الجميل، بدري الوداع، عشنا قد إيه، عالم تاني، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسي، زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك إلى جانب كوكبة من مؤلفات الموسيقي العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبدالحليم حافظ ووردة .

من جانبه، أكد خالد أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم منارات الفن الجاد، معلناً سعادته بالمشاركة في مختلف الأنشطة المتنوعة التي تنظمها على مدار العام .