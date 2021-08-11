بلدية الجموم تحصر 112 مركبة تالفة وتمهل أصحابها 7 أيام قبل السحب

★ ★ ★ ★ ★

أكدت استمرار أعمال حصر بقية السيارات تمهيدًا لرفعها بالتعاون مع إدارة النظافة

واصلت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية محافظة الجموم- أعمالها في حصر ورفع السيارات التالفة والخربة في الطرق والميادين.

وتمكنت من إنهاء وحصر 112 سيارة خلال الأسبوع الماضي، وإعطاء أصحابها مهلة 7 أيام قبل سحبها من المواقع التي حُصرت فيها.

فيما يستمر العمل على حصر بقية السيارات تمهيدًا لرفعها بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة في أمانة العاصمة المقدسة في حال عدم رفعها من قِبَل أصحابها.