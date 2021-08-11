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"الحج": قرار السماح للفئات من 12- 18 سنة بأداء العمرة لمعتمري الداخل فقط

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"الحج": قرار السماح للفئات من 12- 18 سنة بأداء العمرة لمعتمري الداخل فقط "الحج": قرار السماح للفئات من 12- 18 سنة بأداء العمرة لمعتمري الداخل فقط
للمواطنين والمقيمين مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين

جددت وزارة الحج والعمرة، تأكيدها بأن حجز تصاريح العمرة للفئات العمرية من 12- 18 سنة، مقتصر فقط على معتمري الداخل، من المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك ردًّا على سؤالٍ حول إمكانية السماح للفئات العمرية 12- 18 سنة من خارج المملكة؟ لتجيب وزارة الحج والعمرة -ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين- بقولها: حجز تصاريح العمرة متاح للفئات العمرية من 12- 18 سنة لمعتمري الداخل، مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في غرة محرم الجاري، تزامنًا مع انطلاق موسم العمرة؛ على تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12- 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين "جرعتين"؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.وزارة الحج والعمرة الجديد ضيوف الرحمن لقاح كورونا المشاعر المقدسة تطبيق توكلنا تطبيق اعتمرنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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