أخبار عاجلة

مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء) -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت -
"الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
"كفاءة الإنفاق": نهدف لرفع فعالية التشغيل والصيانة ودعم برامج التطوير -
السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة -
بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة -
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو -
3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل) -
213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

ميرفت أمين محطمة وابنتها مرعوبة.. منة حسين فهمى تكتب رثاء حزين للراحلة دلال عبد العزيز

Print
مواضيع متعلقة
رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى

رسائل العائدون من افغانستان للرئيس السيسى

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

مفاجأة ???? الصين تصدم العالم وتتهم أمريكا بتسريب فيروس كورونا!!

صدمة وانهيار أسرة 3 شباب ماتوا جوعا وعطشا في ليبيا .. التفاصيل الكاملة

صدمة وانهيار أسرة 3 شباب ماتوا جوعا وعطشا في ليبيا .. التفاصيل الكاملة

فيصل ندا في اخر حواراته : الصعايدة هددوني بالقتل بسبب مسرحية

فيصل ندا في اخر حواراته : الصعايدة هددوني بالقتل بسبب مسرحية