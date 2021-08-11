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الحماية المدنية بالمنيا تسيطر على حريق بمغاغة دون خسائر بشرية

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الحماية المدنية بالمنيا تسيطر على حريق بمغاغة دون خسائر بشرية الحماية المدنية بالمنيا تسيطر على حريق بمغاغة دون خسائر بشرية

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سيطر رجال الحماية المدنية في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، على حريق محدود اندلع داخل عمارة سكنية مجاورة لمجلس مدينة مغاغة.

تلقت الأجهزة الأمنية في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إخطارا باندلاع حريق داخل عمارة سكنية بجوار مبنى مجلس المدينة.

وتوجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، إلى مكان الحريق، وانتقلت سيارات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتم السيطرة عليه وإخماده دون أن يتسبب في أية خسائر بشرية أو مصابين.

ووجّه رئيس الوحدة المحلية، شركة الغاز والكهرباء بفصل الخدمة لحين الإنتهاء من السيطرة على الحريق.

وقد تسبب الحريق حالة من الارتباك المروري في شوارع شمال ووسط مدينة مغاغة، حيث أنه نشب في منطقة حيوية تعبر منها معظم وسائل المواصلات، وقد جري عمل طوق بمحيط الحريق لحين اخماده بشكل تام ومنع امتداده للعمارات السكنية المجاورة، كما تم تحويل مسار السيارات لشوارع جانبية حتي جري السيطرة على النيران، وتجري وحدة مباحث مركز مغاغة التحريات اللازمة حول أسباب نشوب الحريق، وشكلت الوحدة المحلية لجنة لحصر التلفيات والخسائر.

يشار أن الحماية المدنية في محافظة المنيا، أخمدت الجمعة الماضية، حريق اندلع داخل قطعة أرض زراعية بقرية بني أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، دون خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من الأهالي، بإندلاع حريق داخل قطعة أرض زراعية بقرية بني أحمد الغربية، وانتقلت أجهزة الأمن ورجال الدفاع المدني إلى مكان الحريق، ونجحوا في السيطرة عليه وإخماده.

المصرى اليوم

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