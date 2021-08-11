7 أفلام مصرية في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

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يسعد مهرجان الجونة السينمائي كجزء من مهمته لعرض أقوى وأهم الأعمال السينمائية العربية، الإعلان عن ضم سبعة أفلام مصرية في الأقسام المختلفة لبرنامجه خلال دورته الخامسة المقبلة التي ستقام في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، لتصبح المشاركة المصرية في تلك الدورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان.

علق مدير المهرجان انتشال التميمي قائلًا: «لطالما حرصنا على الاحتفاء بأفضل الإنتاجات في صناعة السينما المصرية منذ دورتنا الأولى. هذا العام، نحن فخورون باختيار ما مجموعه سبعة أفلام مصرية عبر الأقسام المختلفة، حظى بعضها باستحسان وإشادة في المهرجانات السينمائية الدولية في جميع أنحاء العالم، والبعض الآخر سيُعرض لأول مرة عالميًا خلال الدورة الخامسة لمهرجاننا. تعكس جودة الاختيارات، التي تضم أفلاما وثائقية وروائية طويلة وأفلامًا قصيرة، تعدد موهوبي صناعة السينما المصرية المزدهرة دائمًا، وتشرح لما توجت بمصر بلقب هوليوود الشرق الأوسط لأكثر من 80 عامًا».

أضاف المدير الفني أمير رمسيس: «هذا العام كان للسينما المصرية حضورًا قويًا في المهرجانات السينمائية الدولية، ونحن نفخر بوجود أحد أكثر الأفلام شهرة في مهرجان كان هذا العام، وهو فيلم»ريش«، وخريج منصة الجونة السينمائية المحتفى به عالميًا فيلم»كباتن الزعتري«، إضافة إلى»أميرة«للمخرج البارز محمد دياب. كما سنحتفل بالعروض العالمية الأولى لفيلم»قمر 14«للمخرج الشهير هادي الباجوري، و»العودة«للمخرجة الشابة سارة الشاذلي و»خديجة«للمخرج مراد مصطفى و»القاهرة-برلين«للمخرج أحمد عبدالسلام. اختيارنا لهذه التشكيلة المميزة والمتنوعة هو تحية لصناعة السينما المصرية، الأطول عمرًا في العالم العربي ومركز الصناعة في الشرق الأوسط».