فرقة الفنون الشعبية بملوي تشارك في حفل افتتاح دورة كرة القدم بالمنيا

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حرصت فرقة الفنون الشعبية بمركز ملوي، جنوب المنيا، علي المشاركة في حفل افتتاح الدورة السنوية لكرة القدم، والتي يقيمها حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بحضور الفرق المشاركة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و رؤساء المراكز.

قال وليد عبد القوي، أمين مساعد تنظيم الحزب بالمحافظة:«تقام الدورة سنويا بجميع المراكز والمدن والقرى، ضمن الأنشطة الصيفية التي يقدمها الحزب، ويشارك في الدورة 440 فريق يمثلون قري ومدن ونجوع المحافظة، من أعمار 18-35 عاما، ويحصل الفائز بالمركز الأول علي مستوي المركز، علي كاس وجائزة مالية 10 ألاف جنية، والمركز الثاني 8 ألاف جنية، والثالث 5 ألاف جنية وميداليات، وعلي مستوي المحافظة ، يحصل الأول علي كأس و25 ألف جنية، والثاني 20 ألف جنية، والثالث 15 ألف جنية».

افتتاح الدورة الرياضية بالمنيا