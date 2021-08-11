مدرس يقتل صديقه ويأكل لحمه .. والأمن يعثر على بقايا الجثة في الثلاجة (تفاصيل صادمة)

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شهدت مدينة برلين في ألمانيا جريمة بشعة، أقدم مدرس 41 سنة على قتل شخص وأكل لحمة، وثم تخلص من العظام في حديقة في شمال برلين.

كانت الشرطة الألمانية عثرت على آثار دماء وأجزاء من جسد رجل في مرحلة الأربعينات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة والقبض عليه وتبين انه أستاذ للرياضيات والعلوم الفيزيائية يدرّس بمدرسة ثانوية في حي بانكو شمال مدينة برلين.

عثر الأجهزة الأمينة، في شقته المتهم على أدوات من بينها منشار استخدمه المتهم في تقطيع جثة المجني عليه، الذي يعمل عامل بناء في سن 43 عاما.

تم تقديم المتهم إلى المحاكمة، ولم يقم المشتبه ويدعي «شتيفان. ر» الذي كان يرتدي قميصا أخضر أي رد فعل خلال الحاكمة كما لم يتفوه بأي كلمة عند تلاوة التهمة الموجهة إليه من النيابة المختصة.

وقالت النيابة العامة استدرج المتهم إلى شقته بعد أن تعرف عليه من خلال موقع إلكتروني وقام بقتله وأكل أجزاء من ضحيته، اثناء المحاكمة وتوقفت الجلسة أكثر من مره بناء على طلب الدفاع الذي انتقد النيابة العامة في عدم عرض قضية الادعاء بأكملها على المحكمة، وأمر القاضي بتأجيل الجلسة لمدة أسبوع.

كانت القضية ظهرت في نوفمبر الماضي بعدما اكتشف متنزهون عظاما بشرية بدون لحم في حديقة في شمال برلين، وأثبت التحقيق أن هذه العظام تعود إلى رجل مفقود.

ومن خلال تحليل هاتف الضحية في الحادث تمكنت جهات التحقيق من التعرف على سائق سيارة أجرة قاده إلى منزل المتهم، وثم عثرت الشرطة على آثار دماء وأجزاء أخرى من جسد المجني عليه وأدوات عدة بينها منشار في شقته.