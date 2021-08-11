سؤال برلماني عن «الفساد» في «إسكان الشباب» بالمحافظات بعد قضية «بورسعيد»

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قال النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن قرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإحالة قرابة نصف العاملين بإدارة تسكين حي الضواحي إلى النيابة العامة لوجود مخالفات أمر جيد، مشيرًا إلى أن المحافظ أكد أن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات تم تخصيصها للشباب ولا تزال مغلقة، وأن هناك شكاوى قد وردت إلى المحافظة تؤكد أن هناك عددًا من الشباب يؤجر الوحدات السكنية التي حصل عليها مقابل 2500 جنيهًا شهريًا، وأنه سيتم التعامل بكل قوة وحزم في هذا الملف.

وقال «رمزي» في سؤال برلماني قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية: «ماهو الموقف من الوحدات السكنية التي حصل عليها الشباب في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية، وإذا كان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد تابع هذا الملف المهم داخل محافظة بورسعيد فهل باقي المحافظين في المحافظات الأخرى تابعوا هذا الملف؟».

وأضاف أن الدولة تتكلف مئات المليارات من الجنيهات في توفير الوحدات السكنية الجديدة ومنخفضة التكاليف للشباب ولمحدودي ومتوسطى الدخل .

وطالب «رمزي» الحكومة بتكليف جميع المحافظين بفتح هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي حالات فساد به، مع ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية والتأكد التام من عدم وجود أي حالات فساد بها .

وتابع: «ما موقف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من هذا الملف خاصة أن المجتمعات العمرانية الجديدة بها الالاف من وحدات الاسكان منخفضة التكاليف وماهى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمنع الاتجار والتلاعب في مثل هذه الوحدات منخفضة التكاليف»، مطالبًا بتشكيل لجنة لرصد أي مخالفات بهذه الوحدات وتطبيق القانون بكل قوة وحسم ضد مرتكبي المخالفات واستغلال هذه الوحدات في غير أغراضها.