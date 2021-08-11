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عمر عصر يدعم صفوف الأهلي في البطولة العربية للأندية

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عمر عصر يدعم صفوف الأهلي في البطولة العربية للأندية عمر عصر يدعم صفوف الأهلي في البطولة العربية للأندية

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أكد الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، أنه تم الاتفاق مع عمر عصر لتدعيم فريق تنس الطاولة «رجال» بالنادي، خلال المشاركة في البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها الأردن، من 17 وحتى 23 من شهر أغسطس الحالي، تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

وأشار عبد القادر إلى أن تدعيم صفوف فريق تنس الطاولة، خلال البطولة تم بناء على ترشيح الجهاز الفني بقيادة أشرف عبد الفتاح، وذلك في إطار الدعم المستمر من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لكافة الفرق الرياضية، لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الفوز بالبطولات.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى العاصمة الأردنية عمان، يوم 16 أغسطس الحالي، فيما ستجرى قرعة البطولة يوم 15 أغسطس، ويحضرها ممثلًا عن النادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق الرجال والسيدات بالنادي.

والجدير باذكر أن عمر عصر سيشارك في هذه البطولة رفقة فريق القلعة الحمراء على سبيل الإعارة من نادي هينون الفرنسي.

وكان عمر عصر قد ودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في ربع النهائي، بعد مباراة ملحمية مع بطل الصين ما لونج المصنف الثاني عالميًا.

ويعد عمر عصر هو أول لاعب مصري في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية يبلغ الدور ربع النهائي لمنافسات تنس الطاولة للرجال.

المصرى اليوم

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