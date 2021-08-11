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تعلن انتهاء التجارب ما قبل السريرية للقاح «سبوتنيك V» الأنفي لمواجهة كورونا

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روسيا تعلن انتهاء التجارب ما قبل السريرية للقاح «سبوتنيك V» الأنفي لمواجهة كورونا تعلن انتهاء التجارب ما قبل السريرية للقاح «سبوتنيك V» الأنفي لمواجهة كورونا

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أعلن مدير معهد جاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبيرج، أن التجارب ما قبل السريرية للنسخة الأنفية من لقاح «سبوتنيك V» انتهت تماما.

وأضاف المسؤول الصحي، تجاوزنا تماما مرحلة التجارب ما قبل السريرية. ومن الضروري البدء في التجارب السريرية. لكننا أردنا تنفيذها كإحدى مراحل لقاح موجود، وتخطي عدد من المراحل، إلا أن ذلك لم تجر الموافقة عليه.

واضاف يجب أن تمر جميع الاختبارات بكامل البرنامج، بمراحل التجارب السريرية الأولى والثانية والثالثة.

وأشار إلى أن اللقاح الأنفي هو نفس سبوتنيك V، المكون الثاني الذي يتم رشه بحقنة خاصة في تجويف الأنف.

وتوقع أن تتولى سلطات موسكو تمويل البحث، حيث أن موسكو قد سبق واستثمرت في تجارب لقاحات الأطفال، وفي عدد من المشاريع لرصد فعالية اللقاحات ضد السلالات المختلفة، ومشاريع أخرى.

المصرى اليوم

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