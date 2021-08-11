أخبار عاجلة

مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء) -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت -
"الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
"كفاءة الإنفاق": نهدف لرفع فعالية التشغيل والصيانة ودعم برامج التطوير -
السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة -
بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة -
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو -
3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل) -
213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

المرشد الإيراني يمهل المسؤولين أسبوعا واحدا لاتخاذ خطوات للسيطرة على كورونا

Print
المرشد الإيراني يمهل المسؤولين أسبوعا واحدا لاتخاذ خطوات للسيطرة على كورونا المرشد الإيراني يمهل المسؤولين أسبوعا واحدا لاتخاذ خطوات للسيطرة على كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمهل المرشد الإيراني، على خامنئي، المسؤولين في بلاده أسبوعا واحدا لاتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الموجة الخامسة من تفشي كورونا في إيران، مشيرا إلى أن الأزمة تتصدر قائمة الأولويات في البلد.

وأكد خامنئي ضرورة تأمين المزيد من الجرعات من اللقاح للمواطنين، كما أمر القوات المسلحة بتقديم الدعم للقطاع الصحي وتوفير الإمكانات من أجل السيطرة على الجائحة، معربا عن قلقه من استنزاف طاقات الكوادر الطبية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 95 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 4 ملايين و150 ألف مصاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي

«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي

غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران

غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان

إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان