المرشد الإيراني يمهل المسؤولين أسبوعا واحدا لاتخاذ خطوات للسيطرة على كورونا

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أمهل المرشد الإيراني، على خامنئي، المسؤولين في بلاده أسبوعا واحدا لاتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على الموجة الخامسة من تفشي كورونا في إيران، مشيرا إلى أن الأزمة تتصدر قائمة الأولويات في البلد.

وأكد خامنئي ضرورة تأمين المزيد من الجرعات من اللقاح للمواطنين، كما أمر القوات المسلحة بتقديم الدعم للقطاع الصحي وتوفير الإمكانات من أجل السيطرة على الجائحة، معربا عن قلقه من استنزاف طاقات الكوادر الطبية.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات أكثر من 95 ألف وفاة منذ بداية تفشي الوباء، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين 4 ملايين و150 ألف مصاب.