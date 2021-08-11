«دلتا روبوت» يقدم الطعام للمعزولين بسبب كورونا.. وينبههم برسالة «السلام عليكم»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صمم بعض القرويين والعلماء في إندونيسيا، روبوتا بدائي الصنع لنقل الطعام إلى السكان الذين عزلوا أنفسهم لإصابتهم بمرض كورونا، وتم صنع الربوت من مجموعة منتقاة من الأدوات المنزلية مثل القدور وأواني الطهي وشاشة جهاز تلفزيون قديم وأصبح اسمه «دلتا روبوت» في إشارة للسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا التي تجتاح إندونيسيا.

قال أسيانتو (53 عاما)، الذي يتولى رئاسة المشروع، إنه قرر تحويل الروبوت لاستخدامه في خدمات عامة مثل رش المطهرات وتوصيل الطعام وتلبية احتياجات السكان الذين يعزلون أنفسهم، موضحا أن رأس الروبوت مصنوع من إناء لطهي الأرز وهو يعمل بالتحكم عن بعد ببطارية تعمل 12 ساعة. وهو واحد من عدد من أجهزة الروبوت التي صنعت في قرية تمبوك جيدي التي اكتسبت سمعة الابتكار في التكنولوجيا.

ويسير الربوت على مهل في الشارع حتى يصل إلى بيت أحد المعزولين فتنطلق رسالة صوتية تقول «السلام عليكم» وتتبعها رسالة أخرى تفيد وصول الطعام والتمنيات بالشفاء.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 3.68 مليون إصابة وأكثر من 108 آلاف وفاة بالفيروس بين سكانها البالغ عددهم 270 مليون نسمة.