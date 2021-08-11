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رئيس نادي باريس سان جيرمان "الخليفي": نحن و"ميسي" لدينا نفس الرغبة.. وهدفنا اللقب الأوروبي

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وجّه رسالة شديدة اللهجة لـ"مبابي"

رئيس نادي باريس سان جيرمان

قال رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي: مع انضمام الأرجنتيني لونيل ميسي للنادي، حقق النادي خلال الأيام الثلاثة الماضية إيرادات مالية جيدة.

جاء ذلك خلال تقديم "ميسي" للإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم.

وأضاف الخليفي: "الرغبة كانت كبيرة بين الطرفين؛ لذا كان انتقال "ميسي" لباريس مرنًا وسريعًا، ونتمنى ألا يطلب (أي ميسي) راتبًا أعلى، والحقيقة أن هدفنا وطموحنا عالٍ هذا الموسم، وهو الحصول على اللقب الأوروبي؛ كون الأندية الفرنسية تعيش الآن أجمل فتراتها".

وأكد الخليفي أنهم في باريس سان جيرمان حريصون دائمًا على تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، فعند تعاقدهم مع "ميسي" فهذا يعني أن لديهم القدرة المالية لذلك.

كما أشار إلى أن الفرنسي "مبابي" يبحث عن نادٍ تنافسي؛ لذا فإنه يسعى لتحقيق الألقاب مع باريس ولا خيار آخر له سوى البقاء مع باريس.

باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ميسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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