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مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:03 مساءً
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:01 مساءً
"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:01 مساءً
"الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:01 مساءً
"كفاءة الإنفاق": نهدف لرفع فعالية التشغيل والصيانة ودعم برامج التطوير
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:01 مساءً
السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:01 مساءً
بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:01 مساءً
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:55 مساءً
3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل)
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:54 مساءً
213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
هروب جماعي من مطعم بفساتين وملابس السهرة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 11 أغسطس 2021 12:51 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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