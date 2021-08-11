أخبار عاجلة

مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء) -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت -
"الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
"كفاءة الإنفاق": نهدف لرفع فعالية التشغيل والصيانة ودعم برامج التطوير -
السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة -
بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة -
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو -
3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل) -
213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أسلحة وذخيرة ومخدرات بحوزة 9 بينهم 4 مسجلين خطر فى القليوبية

Print
أسلحة وذخيرة ومخدرات بحوزة 9 بينهم 4 مسجلين خطر فى القليوبية أسلحة وذخيرة ومخدرات بحوزة 9 بينهم 4 مسجلين خطر فى القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية .

تمكنت الحملة من ضبط 13 قضية مخدرات بحوزة 17 متهما ،5 منهم مسجلين خطر فضلا عن ضبط 9 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي

«العسومي» يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي

غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران

غارات تركية على الحدود العراقية مع إيران

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

المصرية للاتصالات تقدم إنترنت مجاني مدى الحياة لـ 3 شباب من أسوان

إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان

إطلاق أكثر من 80 خدمة عبر تطبيقات المحمول لمواطني أسوان