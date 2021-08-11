رئيس الوزراء يهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد.. ويهنئ أبطال أوليمبياد طوكيو

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، الأربعاء، الذي عُقد في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرخاء.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لأبطال مصر لحصولهم على المراكز المتقدمة في أولمبياد طوكيو 2020، وإحرازهم لعدد من الميداليات، مؤكدا أن ما حققوه من بطولات يعد إنجازا يدعو للفخر، معربًا عن تمنياته بإحراز مزيد من البطولات والإنجازات؛ للحفاظ على مكانة مصر عالية، موجهًا بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، وتوفير المتطلبات اللازمة لإعداد المتسابقين واللاعبين بشكل جيد.

وفي سياق آخر، وجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتفعيل أوجه التعاون مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتعظيم الاستفادة مما يمتلكه هذا الصرح الكبير من إمكانات هائلة تسهم في إنجاز ملفات العمل بمختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ولا سيما في مجال التحول الرقمي الذي تعول عليه الدولة في هذه المرحلة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن الجمهورية الجديدة، مشددًا على ضرورة قيام الوزراء بزيارة المجمع، والتعرف على أوجه الاستفادة والتنسيق مع مسؤولية في هذا الشأن.