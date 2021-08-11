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تحصين 65 ألفا من الثروة الحيوانية في بني سويف

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تحصين 65 ألفا من الثروة الحيوانية في بني سويف تحصين 65 ألفا من الثروة الحيوانية في بني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بتي سويف انتظام سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، التي تنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الطب البيطري، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه وصل إلى 64 ألف و919 رأساً ، بواقع: 57 ألف و219 من الأبقار و7197 من الجاموس، 503 من الأغنام والماعز، فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار.

المصرى اليوم

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