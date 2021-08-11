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المصرية للاتصالات تعلن مد فترة قبول الطلاب بمدارس «WE للتكنولوجيا التطبيقية» (التفاصيل والرابط)

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المصرية للاتصالات تعلن مد فترة قبول الطلاب بمدارس «WE للتكنولوجيا التطبيقية» (التفاصيل والرابط) المصرية للاتصالات تعلن مد فترة قبول الطلاب بمدارس «WE للتكنولوجيا التطبيقية» (التفاصيل والرابط)

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أعلنت شركة المصرية للاتصالات، الأربعاء، مد فترة التقديم للالتحاق بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اعتبارًا من يوم 8/8/2021، حتى يوم 19/8/2021.

وجاء قرار مدة فترة الالتحاق، استجابتها لطلب العديد من الطلاب، ولإتاحة الفرصة لمزيد من الطلاب للتقديم بالمدارس في عدد من المحافظات، تشمل محافظة الجيزة «الشيخ زايد»، والإسكندرية، والدقهلية «المنصورة»، والسويس، والمنيا.

وأشارت الشركة من خلال التعليقات على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، إلى أنه يتم تحديد موعد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمين للمدارس بأولوية المجموع الكلي للشهادة الإعدادية، طبقاً للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتشمل الاختبارات التي يخضع لها الطلاب المتقدمين، اختبار في اللغة العربية، والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى اختبارات القدرات، والمقابلات الشخصية.

ويتم تحديد المقبولين بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، بناءً على نتيجة الاختبارات والمقابلات الشخصية ووفقاً للسعة المستهدفة للمدارس.

ويشترط أن يكون الطالب المتقدم، حاصل على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 – 2021 ومن قاطني المحافظات التي تم إتاحة التقديم بها، بالإضافة إلى تحقق شرط تحصيل الطالب مجموع بحد أدنى 250 درجة.

مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة للعمل بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.

وهي مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويوجد مقرها بمحافظة الأسكندرية، في «5 شارع إبراهيم شريف – مصطفى كامل».

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المصرى اليوم

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