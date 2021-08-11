وزير الري: زيارة عدد من المزارع المستخدمة أنظمة الري الحديث لترشيد المياه

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قام الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الأربعاء، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع القومي لتنمية جنوب الوادي، وذلك في ثانى أيام زيارته الميدانية لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة، فيما وجه «عبدالعاطي» بسرعة الانتهاء من تأهيل الترع بمحافظة أسوان والبالغ طولها نحو ١١٤ كيلومتر.

وقام وزير الري بزيارة مقر وحدة التحكم SCADA والتى تقوم بالتحكم في مناسيب وتصرفات المياه والتحكم في كل قطرة مياه من الممكن ترشيدها، وعدد من المزارع التي تقوم بإستخدام أنظمة الري الحديث بهدف ترشيد المياه المستخدمة في الرى وتعظيم انتاجية المحاصيل، والتقى سيادته بعدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وقال «عبدالعاطى»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن أنظمة الري الحديث وتأهيل الترع والمساقي تفتح آفاق جديدة للعمل لمختلف التخصصات في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وتقديــــم الخدمــات للوافدين بالمنطقة، مشيرا إلى أهمية دور العاملين على زيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة وخصوصا مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث.

وأضاف وزير الري أن مشروع تنمية جنوب الوادي يضم محطة طلمبات رفع عملاقة والملحق بها محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوليد الكهرباء للطوارىء ومبانـــى الورش، بالإضافة لقناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية المقامة عليها، بخلاف محطة المحولات وخطوط الكهرباء.

وشهدت زيارة وزير الري تفقد عدد من مخرات السيول وأعمال الحماية من اخطار السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول خلال الفترة الراهنة، مشددا على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف للتأكد من جاهزيتها.

جولة وزير الري في أسوان