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بالهدايا والورود.. الأقصر  تستقبل أول رحلة روسية بمعابد الكرنك

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استقبلت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أول رحلة روسية قادمة من الغردقة عبر ما يسمى رحلات اليوم الواحد لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بمعابد الكرنك والأقصر والبر الغربي، وتوزيع الهدايا والورد على السباح الروس احتفالا بوصولهم بعد غياب دام ٦ سنوات .

السياح الروس فى معابد الكرنك

واوضح الخبير السياحى، محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن اللجنة استقبلت 250 سائح روسي تم توزيع هدايا «جعارين وورق بردي» وورود، للاحتفال بعودتهم، مؤكدا أن عودة الرحلات الروسية أثلج صدور العاملين في القطاع السياحي، لما تمثله من قوة في صناعة القرار السياحي لعدد كبير من الدول العالم، وهو ما سنشاهده الشهر المقبل، مع بدء الموسم السياحي الجديد، من عودة لعدد كبير من الدول التي امتنعت عن زيارة المدن السياحية المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الأقصر تستفيد بنحو ٨٠ ٪؜ من حجم السياحة الروسية التي تزور مدن البحر الاحمر، مؤكدا ان ذلك يزيد من القوة الشرائية وانتعاش للمطاعم والفنادق والبازارات وتحقيق انتعاشة حقيقية للعاملين بالقطاع السياحي .
السياح الروس فى معابد الكرنك

وتابع إن لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، بصدد عرض مجموعة من البرامج المشتركة بين السياحة الثقافية والترفيهية على شركات السياحة الروسية وهو ما بتم الاعداد له حاليا لتحقيق الاستفادة للاقصر مستقبلا .
السياح الروس فى معابد الكرنك
السياح الروس فى معابد الكرنك

المصرى اليوم

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