بالهدايا والورود.. الأقصر  تستقبل أول رحلة روسية بمعابد الكرنك

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أول رحلة روسية قادمة من الغردقة عبر ما يسمى رحلات اليوم الواحد لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بمعابد الكرنك والأقصر والبر الغربي، وتوزيع الهدايا والورد على السباح الروس احتفالا بوصولهم بعد غياب دام ٦ سنوات .

السياح الروس فى معابد الكرنك

السياح الروس فى معابد الكرنك

السياح الروس فى معابد الكرنك

السياح الروس فى معابد الكرنك