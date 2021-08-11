أخبار عاجلة

مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء) -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت -
"الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
"كفاءة الإنفاق": نهدف لرفع فعالية التشغيل والصيانة ودعم برامج التطوير -
السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة -
بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة -
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو -
3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل) -
213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار إغلاق الشواطىء بطول كورنيش الأبيض بمطروح لارتفاع الأمواج

Print
استمرار إغلاق الشواطىء بطول كورنيش الأبيض بمطروح لارتفاع الأمواج استمرار إغلاق الشواطىء بطول كورنيش الأبيض بمطروح لارتفاع الأمواج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله مدينة مرسي مطروح، اليوم الأربعاء، عن استمرار غلق الشواطئ المفتوحة على طول كورنيش الأبيض الجديد وعدم السباحة بتلك الشواطئ بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح مما يشكل خطر على حياة المواطنين وذلك حتى إشعار اخر.

وناشد رئيس المدينة رواد الشواطئ بالالتزام بالتعليمات والاجراءات التي أصدرت بعدم السباحة في الشواطئ المفتوحة بعد غلقها وذلك لسلامة الجميع من تعرضهم للخطر.

وأكد أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يواصل دعمه لادارة الشواطئ بمجلس المدينة بمحددات واطواق للنجاه وكافة وسائل التحذير بعدم السباحة في الاماكن المفتوحة حفاظا على سلامة رواد الشواطئ.

كما وجه «جاب الله» مديري الشواطئ بمراجعة والتأكد من عمل المحددات على كافة الشواطئ التي لم يتواجد بها محددات واطواق للنجاه وذلك بالتنسيق مع شباب مطروح الذين يعملون بالشواطئ .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بغلق الشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع امواج البحر حفاظا على أرواح الجميع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة

الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة

كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات

كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات

«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور)

«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور)

5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول

5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول