استمرار إغلاق الشواطىء بطول كورنيش الأبيض بمطروح لارتفاع الأمواج

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أعلن رضا جاب الله مدينة مرسي مطروح، اليوم الأربعاء، عن استمرار غلق الشواطئ المفتوحة على طول كورنيش الأبيض الجديد وعدم السباحة بتلك الشواطئ بسبب ارتفاع الموج وزيادة سرعة الرياح مما يشكل خطر على حياة المواطنين وذلك حتى إشعار اخر.

وناشد رئيس المدينة رواد الشواطئ بالالتزام بالتعليمات والاجراءات التي أصدرت بعدم السباحة في الشواطئ المفتوحة بعد غلقها وذلك لسلامة الجميع من تعرضهم للخطر.

وأكد أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يواصل دعمه لادارة الشواطئ بمجلس المدينة بمحددات واطواق للنجاه وكافة وسائل التحذير بعدم السباحة في الاماكن المفتوحة حفاظا على سلامة رواد الشواطئ.

كما وجه «جاب الله» مديري الشواطئ بمراجعة والتأكد من عمل المحددات على كافة الشواطئ التي لم يتواجد بها محددات واطواق للنجاه وذلك بالتنسيق مع شباب مطروح الذين يعملون بالشواطئ .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بغلق الشواطئ المفتوحة بسبب ارتفاع امواج البحر حفاظا على أرواح الجميع .