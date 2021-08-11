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المسند: سيشهد اليوم دخول طالع النثرة.. ونجم سهيل يشرق بالرياض قبل الشمس

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المسند: سيشهد اليوم دخول طالع النثرة.. ونجم سهيل يشرق بالرياض قبل الشمس المسند: سيشهد اليوم دخول طالع النثرة.. ونجم سهيل يشرق بالرياض قبل الشمس
قال: سحب ممطرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة وقد تمتد للطائف

المسند: سيشهد اليوم دخول طالع النثرة.. ونجم سهيل يشرق بالرياض قبل الشمس

تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، أن تتشكل اليوم السحب الماطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات الطائف.

وأضاف المسند في تغريدة أخرى على حسابه بتويتر: سيشهد اليوم دخول "طالع النثرة"، وهي عبارة عن عنقود نجمي خافت في ، والعوامّ تسمي النثرة بـ"الكليبين"، وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا.

وتابع: اليوم في الرياض يشرق نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23؛ في حين تشرق الشمس 5:25، ولن يرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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