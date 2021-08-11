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قال الدكتور عصام فرج، أستاذ بكلية الإعلام جامعة مصر، إن منظمة الصحة الدولية حذرت من احتمالية تعرض مصر لموجة رابعة من فيروس كورونا بداية شهر سبتمبر المقبل بسبب الاستهتار في إجراءات الوقاية.

وأضاف فرج خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية بدأت أخذ احتياطاتها من خلال لقاحات كورونا التي وصل منها أمس الثلاثاء لقاح «جونسون آند جونسون» إضافة إلى استعدادها لاستقبال دفعة جديدة من لقاح «استرازينيكا» خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن الانفتاح الشديد يؤدي إلى الاستهتار بالإجراءات الوقائية مما يرفع من احتمالية ارتفاع الإصابات بكورونا فضلا عن متحورات الفيروس لا سيما متحور دلتا.