طارق عوض: بعض التجار يستغلون مبادرة إحلال السيارات لتحقيق أرباح

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كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، شروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضح عوض خلال استضافته مع الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه يجب مرور 20 عاما من تاريخ صنع السيارة الملاكي للمتقدم للمبادرة إضافة إلى مرور سنتين من تاريخ ملكية السيارة على الأقل.

ولفت إلى أن الهدف من اشتراط مرور عامين على ملكية السيارة يعود لتلاحظ استغلال بعض التجار المبادرة لتحقيق أرباح من خلال شراء السيارات القديمة للاشتراك بها.

وأكد أنه يجب على المتقدم للاشتراك في المبادرة أن يكون مصريا لا يقل سنه عن 21 عاما حتى 65 عاما في حالة التقسيط وفوق سن الـ65 في حالة الكاش.