أخبار عاجلة

مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء) -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت -
"الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
"كفاءة الإنفاق": نهدف لرفع فعالية التشغيل والصيانة ودعم برامج التطوير -
السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة -
بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة -
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو -
3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل) -
213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طارق عوض: بعض التجار يستغلون مبادرة إحلال السيارات لتحقيق أرباح

Print
طارق عوض: بعض التجار يستغلون مبادرة إحلال السيارات لتحقيق أرباح طارق عوض: بعض التجار يستغلون مبادرة إحلال السيارات لتحقيق أرباح

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، شروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح عوض خلال استضافته مع الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه يجب مرور 20 عاما من تاريخ صنع السيارة الملاكي للمتقدم للمبادرة إضافة إلى مرور سنتين من تاريخ ملكية السيارة على الأقل.

ولفت إلى أن الهدف من اشتراط مرور عامين على ملكية السيارة يعود لتلاحظ استغلال بعض التجار المبادرة لتحقيق أرباح من خلال شراء السيارات القديمة للاشتراك بها.
وأكد أنه يجب على المتقدم للاشتراك في المبادرة أن يكون مصريا لا يقل سنه عن 21 عاما حتى 65 عاما في حالة التقسيط وفوق سن الـ65 في حالة الكاش.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل)

3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل)

213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

الصحة الفلسطينية: بدأنا موجة رابعة من كورونا

الصحة الفلسطينية: بدأنا موجة رابعة من كورونا

رصد 14 سلبية.. شاب في مهمة رسمية لكشف القصور في مكاتب خدمة المواطنين ببني سويف

رصد 14 سلبية.. شاب في مهمة رسمية لكشف القصور في مكاتب خدمة المواطنين ببني سويف