المالية تكشف: هل يؤثر نوع السيارة على الاستفادة من مبادرة الإحلال؟

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قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن الاقتصاد الأخضر قائم على استغلال الطاقة النظيفة.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد: «مبادرة إحلال السيارات تندرج تحت توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تمتع المواطنين بسيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.



وكشف أن الاستفادة من المبادرة متاحة لأي مواطن مصري يمتلك سيارة مر على تاريخ صدورها 20 عاما، بغض النظر عن نوع السيارة، مشيرا إلى إطلاق موقع إلكتروني لتسهيل عملية التقديم في المبادرة.