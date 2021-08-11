أخبار عاجلة

مراكز التطعيم ليوم الثلاثاء (أسماء) -
وفاة سعودي وإصابة كويتي في حادث مرور ثنائي بالكويت -
"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت -
"الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
"كفاءة الإنفاق": نهدف لرفع فعالية التشغيل والصيانة ودعم برامج التطوير -
السفير الياباني لـ"سبق": علاقاتنا الممتازة مع السعودية ستسهم في استقرار وازدهار المنطقة -
بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة -
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو -
3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسوان (تفاصيل) -
213 مليون إصابة.. تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تحذر جارتها الجنوبية وأمريكا : ستواجهان أزمة أمنية هائلة

Print
كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية وأمريكا : ستواجهان أزمة أمنية هائلة تحذر جارتها الجنوبية وأمريكا : ستواجهان أزمة أمنية هائلة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت بشدة كوريا الجنوبية بسبب بدء التدريبات الأولية التي تسبق التدريبات العسكرية المشتركة الصيفية الرئيسية بين سيول وواشنطن.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية «كيم يونغ تشول»، إن كوريا الجنوبية رفضت فرصة تغيير الوضع، وبدأت في التدريبات الحربية اعتبارا من أمس، مؤكدا أن كوريا الشمالية ستجعل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تواجهان أزمة أمنية هائلة في كل لحظة نتيجة اتخاذهما قرارا خاطئا.

وأضاف المسؤول الكوري الشمالي، يجب علينا أن نجعل الجنوب يفهم أنه يدفع ثمن تفويت فرصة تحسين العلاقات بين الكوريتين والاستجابة لحسن نيتنا بسلوك عدائي.

وحمل السلطات الجنوبية المسؤولية عن العلاقات المتوترة بين الكوريتين، مضيفا أنه طالما أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اختارتا المواجهة ضد بلادنا، فمن الواضح أنه ليس أمامنا أي خيار آخر.

وحذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو-جونغ، كوريا الجنوبية وأمريكا، بسبب مضيهما قدما في إجراء التدريبات العسكرية المشتركة، كما انقطع الاتصال بين البلدين بعد استئنافه في 27 يوليو الماضي بعد انقطاع استمر 13 شهرا.

تحاول كوريا الشمالية خفض درجة العداء مع جارتها الجنوبية اهتماما بتطوير اقتصادها، فيما تسعى كوريا الجنوبية هي الأخرى لإحلال السلام، لكن ثمة تعقيدات في العلاقات الثنائية واستئنافها بعد شهور من التوتر.

ولم يتوقع أحد إذا ما كانت كوريا الشمالية سترد على المناورات العسكرية الكورية الجنوبية- الأمريكية، بالإعلان عن موقفها المناهض للتدريبات أو إطلاق صواريخ من أي نوع، وكذلك مستقبل العلاقات بين البلدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تصدر تحذيرا ملاحيا في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق صاروخ

كوريا الشمالية تصدر تحذيرا ملاحيا في إشارة إلى الاستعدادات لإطلاق صاروخ

الصحة العالمية: كوريا الشمالية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: كوريا الشمالية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا

"الصحة العالمية": كوريا الشمالية لم تسجل أية إصابة بكورونا حتى الآن

"الصحة العالمية": كوريا الشمالية لم تسجل أية إصابة بكورونا حتى الآن

كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية وأمريكا : ستواجهان أزمة أمنية هائلة

كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية وأمريكا : ستواجهان أزمة أمنية هائلة