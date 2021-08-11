كوريا الشمالية تحذر جارتها الجنوبية وأمريكا : ستواجهان أزمة أمنية هائلة

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حذرت كوريا الشمالية بشدة كوريا الجنوبية بسبب بدء التدريبات الأولية التي تسبق التدريبات العسكرية المشتركة الصيفية الرئيسية بين سيول وواشنطن.

وقال نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية «كيم يونغ تشول»، إن كوريا الجنوبية رفضت فرصة تغيير الوضع، وبدأت في التدريبات الحربية اعتبارا من أمس، مؤكدا أن كوريا الشمالية ستجعل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تواجهان أزمة أمنية هائلة في كل لحظة نتيجة اتخاذهما قرارا خاطئا.

وأضاف المسؤول الكوري الشمالي، يجب علينا أن نجعل الجنوب يفهم أنه يدفع ثمن تفويت فرصة تحسين العلاقات بين الكوريتين والاستجابة لحسن نيتنا بسلوك عدائي.

وحمل السلطات الجنوبية المسؤولية عن العلاقات المتوترة بين الكوريتين، مضيفا أنه طالما أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اختارتا المواجهة ضد بلادنا، فمن الواضح أنه ليس أمامنا أي خيار آخر.

وحذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو-جونغ، كوريا الجنوبية وأمريكا، بسبب مضيهما قدما في إجراء التدريبات العسكرية المشتركة، كما انقطع الاتصال بين البلدين بعد استئنافه في 27 يوليو الماضي بعد انقطاع استمر 13 شهرا.

تحاول كوريا الشمالية خفض درجة العداء مع جارتها الجنوبية اهتماما بتطوير اقتصادها، فيما تسعى كوريا الجنوبية هي الأخرى لإحلال السلام، لكن ثمة تعقيدات في العلاقات الثنائية واستئنافها بعد شهور من التوتر.

ولم يتوقع أحد إذا ما كانت كوريا الشمالية سترد على المناورات العسكرية الكورية الجنوبية- الأمريكية، بالإعلان عن موقفها المناهض للتدريبات أو إطلاق صواريخ من أي نوع، وكذلك مستقبل العلاقات بين البلدين.