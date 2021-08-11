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تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء بالكويت 11 أغسطس 2021

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تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء بالكويت 11 أغسطس 2021 تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء بالكويت 11 أغسطس 2021

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حالة الطقس اليوم بالكويت الأربعاء 11/08/2021
حالة الطقس

أعلنت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية التابعة لهيئة الطيران المدنى بالكويت عن توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ بالكويت كالتالى
نهارًا
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 40 كم/ساعة .
ليلًا
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 30 كم/ساعة .
درجة الحرارة العظمى: 49°ﻡ
حالة البحر
نهارًا
خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 5- 2 قدم.
ليلًا
خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 3- 1 قدم.

تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء بالكويت 11_08_2021

مدينة الكويت 48 38
مطار الكويت 49 30
العبدلي 49 30
الجهراء 50 33
السالمية 43 36
الأحمدي 43 38
جال اللياح 48 31
الوفرة 47 29
السالمي 46 31
مطربة 49 30

المصرى اليوم

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