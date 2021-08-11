تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء بالكويت 11 أغسطس 2021

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حالة الطقس اليوم بالكويت الأربعاء 11/08/2021

حالة الطقس

أعلنت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية التابعة لهيئة الطيران المدنى بالكويت عن توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ بالكويت كالتالى

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 40 كم/ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 30 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى: 49°ﻡ

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 5- 2 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 3- 1 قدم.

تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء بالكويت 11_08_2021

مدينة الكويت 48 38

مطار الكويت 49 30

العبدلي 49 30

الجهراء 50 33

السالمية 43 36

الأحمدي 43 38

جال اللياح 48 31

الوفرة 47 29

السالمي 46 31

مطربة 49 30