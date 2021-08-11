سقوط عصابة سرقة كابلات الكهرباء بالظاهر

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بسرقة كمية من كابلات التليفونات الأرضى الخاصة بمقر إحدى الشركات بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (عامل بإحدى الشركات "مسند إليها أعمال تجديد كابلات التليفونات الأرضى الخاصة بالشركة محل البلاغ" "له معلومات جنائية" ، تاجر خردة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهماحال إستقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ، وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "القطع"