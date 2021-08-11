بسبب «الدّين».. كشف ملابسات مقتل جزار والعثور على جثته في الجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن، الأربعاء، ملابسات مقتل جزار والعثور على جثته بالجيزة، تبين من التحريات أن تاجر مواشي وراء ارتكاب الواقعة، لتكرار مطالبة المجني عليه للمتهم بسداد مبلغ مالي «دين»، ألقي القبض على المتهم واعترف بجريمته.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة جزار بدائرة القسم مصابًا بجرح وطعنات والعثور بطيات ملابسه على مبلغ مالي وهاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية وبجواره دراجته النارية.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ماشية مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وتبين أنه مصابًا بقطع بأوتار أصابع اليدين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنه مدين للمجني عليه بمبلغ مالي وأنه دائم مطالبته به أمام الآخرين مما أثار حفيظته، فعقد العزم على قتله للتخلص من الدين.

وأضاف المتهم أنه استدرج المجني عليه بزعم سداد الدين ومساعدته في معاينة ماشية لشرائها، وأثناء استقلالهما الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه بمكان الواقعة غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وأن إصابته حدثت أثناء ذلك، وتوجه إلى أحد المستشفيات وادعى إصابته بسبب عمله في تجارة الماشية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.