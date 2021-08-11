كشف غموض وفة شخصين أثناء التنقيب عن الآثارفى بنى سويف

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كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف الجديدة بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة "عامل" ، ملقاة بدائرة القسم ، ووجود سحجات متفرقة بالجسم.

توصلت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف إلى أن المتوفى كان يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة بنى سويف ملك "سائق " بالإشتراك مع 6 أشخاص ، وعقب قيامهم بالحفر قام المتوفـى وآخر بالنزول داخل الحفرة مما أدى لإختناقهما ووفاتهما فقام الباقين بإخراجهما من الحفرة مما أدي لحدوث إصابة المتوفيان بسحجات فقام شقيق المتوفى بنقل جثة شقيقه إلى منزلهما كما قام إثنين من المتهمين بنقل جثة الآخر ، وتركها بمكان العثور.

تم إستهداف وضبط المتهمين ، والأدوات المستخدمة فـى الحفر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .