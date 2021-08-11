البيئة تضبط 109 طن مواد بلاستيكية ومطهرات مغشوشة

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تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، من رصد بعض الأشخاص تمكنوا من إقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن الجيزة تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية لإنتاج المذيبات العضوية المستخدمة فـى صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية والأحبار المغشوشة والمقلدة ، والتى يؤدى إستهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين .

بتقنين الإجراءات تم القيام بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط عدد 6 مصانع والمديرون المسئولون عنهاوضُبط بداخلها 109 طن

مصنعات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية ومذيبات عضوية ومطهرات مغشوشة ومقلدة ومنسوبة إنتاجها لشركات وهمية وأحبار وأصباغ مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.