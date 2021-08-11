المحمدي: شيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية

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أشاد حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق، بآداء محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق خلال الآونة الأخيرة، وبصفة خاصة في مباراتي غزل المحلة والاتحاد السكندري.

وقال المحمدي في تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا نجم كبير، ومن أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، و حَمَل على عاتقه مسئولية الزمالك في فترات زمنية سابقة، كما أنه يقدم موسماً مميزاً واتمنى تتويجه بلقب الدوري هذا الموسم».

واختتم المحمدي: «محمد عبد الشافي نجم كما ينبغي، وهو نموذج بُحتذى به، فبالرغم من تواجد الثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، إلا أن عبد الشافي استطاع حجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك» .