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مدرب سيراميكا ينتقد أحمد ياسر ريان: مش مركز وفي قرار جديد بشأنه

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مدرب سيراميكا ينتقد أحمد ياسر ريان: مش مركز وفي قرار جديد بشأنه مدرب سيراميكا ينتقد أحمد ياسر ريان: مش مركز وفي قرار جديد بشأنه

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تحدث هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن سبب تغيير أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق من مباراة للمقاصة.

وقال هيثم في تصريحات تليفزيونية:«أحمد ياسر ريان، خلال الساعات الجاية هيبقى في جديد بالنسبة له، مش هينفع اقوله أنا».

وتابع: «لاحظت أن ريان مركز في حاجة تانية ومشتت».

وأضاف:«في المباراة كان في نقص دوافع عند أحمد ياسر ريان على عكس المعتاد، ولم يكن هناك التزام تكتيكي على غير العادة منه».

وواصل: «لذلك قررت سحب أحمد ياسر ريان، لم يكن من الممكن استمراره في الملعب أكثر من هذه المدة وأشركت بدلًا منه شادي حسين».

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