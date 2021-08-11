مدرب سيراميكا ينتقد أحمد ياسر ريان: مش مركز وفي قرار جديد بشأنه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن سبب تغيير أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق من مباراة مصر للمقاصة.

وقال هيثم في تصريحات تليفزيونية:«أحمد ياسر ريان، خلال الساعات الجاية هيبقى في جديد بالنسبة له، مش هينفع اقوله أنا».

وتابع: «لاحظت أن ريان مركز في حاجة تانية ومشتت».

وأضاف:«في المباراة كان في نقص دوافع عند أحمد ياسر ريان على عكس المعتاد، ولم يكن هناك التزام تكتيكي على غير العادة منه».

وواصل: «لذلك قررت سحب أحمد ياسر ريان، لم يكن من الممكن استمراره في الملعب أكثر من هذه المدة وأشركت بدلًا منه شادي حسين».