مستشفى النور بمكة يستقبل أكثر من نصف مليون حالة خلال عام 1442هـ

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كشف المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل بن حسين الميمني، أن مستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، استقبل 524.562 حالة خلال عام 1442هـ، تنوعت ما بين: (طوارئ، وعيادات، ومركز الأسنان، والسكر، والتأهيل، والقلب، والكلى، وضغط الدم، ومركز العيون، والغسيل الكلوي، والعمليات).

وبيّن "الميمني" أن المستشفى يعد الأكثر استقبالًا للحالات لتنوع تخصصاته وخدمته على مستوى مستشفيات المنطقة.

وأشار إلى أن المستشفى خُصص كمركز لاستقبال حالات كورونا منذ بداية جائحة كورونا وتماشيًا مع الاحترازات اللازمة وتوجيهات وزارة الصحة، وتم تفعيل العيادات الافتراضية التي بلغ عدد الحالات بها (57.537) زيارة افتراضية.

وأكد "الميمني" أن عدد المراجعين الذين تمت خدمتهم بقسم العيادات 130555 مراجعًا، وعدد المراجعين بقسم الطوارئ 133273 مراجعًا، كما بلغ عدد المراجعين بقسم الأشعة 185965 مراجعًا؛ بينما بلغ إجمالي العمليات 7767 عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 495990 عينة، كما بلغ عدد الوصفات الصيدلانية 322218 وصفة.

وقال: إن المستشفى مدعوم بكادر طبي متخصص وأجهزة طبية حديثة مستخدمة في جميع الأقسام، ويتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي؛ بتولية الفريق الطبي الاهتمام بالمرضى الأكثر خطورة والأشد حاجة إلى العلاج.

وأعرب الدكتور "الميمني" عن تقديره لممثلي الخدمات الصحية والإدارية على جهودهم المسخرة لخدمة المرضى.

يُذكر أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة يضم كادرًا سعوديًّا مميزًا؛ بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لمرتادي المستشفى.