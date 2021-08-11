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في 24 ساعة.. إغلاق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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في 24 ساعة.. إغلاق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية في 24 ساعة.. إغلاق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية
الأمانة نفّذت 1531 جولة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

في 24 ساعة.. إغلاق 8 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1531 جولة رقابية بمشاركة الجهات المعنية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق ثماني منشآت مخالفة، وضبط 58 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مشددة على أهمية تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل 23 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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