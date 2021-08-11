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ميسي: طموحي يتوافق مع رؤية النادي.. باريس المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال

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ميسي: طموحي يتوافق مع رؤية النادي.. باريس المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال ميسي: طموحي يتوافق مع رؤية النادي.. باريس المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال

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أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته بالانضماما إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وعقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأربعاء 11-8-2021 لتقديم لاعبه الجديد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وذلك بعد التعاقد معه حتى عام 2023 مع خيار التمديد حتى 2024.

وقال ميسي خلال المؤتمر: «الترحيب كان رائعًا. أشعر بسعادة لا تصدق. أنتظر بفارغ الصبر اللعب مع جميع زملائي.. أتمنى أن تكون سنة استثنائية للجماهير وعلى المستوى الرياضي».

وأضاف: «أنا متحمس جداً للفوز بلقب جديد في دوري الأبطال.. النادي ورؤيته يتفقان مع طموحي، وأدرك تماما حجم المواهب التي يضمها الفريق، وكذلك كفاءة المسؤولين.. أنا ونيمار نعرف بعضنا البعض جيدًا. آمل أن نكون أقوى معًا إلى جانب جميع زملائنا في الفريق.. أعرف المدرب ماوريسيو بوتشيتينو جيداً. وكونه أرجنتينيا، سهّل الكثير من الأمور منذ البداية. وكان ذلك مهمًا في اتخاذ قراري.. ماركو فيراتي لاعب كبير، ومن أفضل اللاعبين في العالم في مركزه. إنه ظاهرة».

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المصرى اليوم

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