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وزارة الرياضة تنهي كافة إجراءات ومتطلبات البعثة المصرية قبل السفر إلى طوكيو

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وزارة الرياضة تنهي كافة إجراءات ومتطلبات البعثة المصرية قبل السفر إلى طوكيو وزارة الرياضة تنهي كافة إجراءات ومتطلبات البعثة المصرية قبل السفر إلى طوكيو

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أنهت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب البارالمبية المقرر إقامتها باليابان طوكيو 2020، بداية من يوم 24 أغسطس الجاري.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أنه حريص خلال الفترة الحالية على تكثيف زياراته للبعثة البارالمبية فضلاً عن عقد عدة لقاءات مع أعضاء البعثة لمتابعة كافة متطلباتهم واحتياجاتهم وتحفيزهم قبيل المشاركة بالدورة البارالمبية، موضحاً أن البعثة المصرية البارالمبية تمتلك العديد من العناصر والأبطال الواعدة والتي سترفع علم عالياً خفاقاً في أهم محفل رياضى يشهده العالم حالياً وهو دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

ومن جانبها وجهت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم غير محدود مادى ومعنوى من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية مؤتمراً صحفياً موسعاً يوم السبت المقبل في تمام السادسة من مساء يوم السبت المقبل للإعلان عن تفاصيل مشاركة البعثة المصرية البارالمبية بالدورة البارالمبية طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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