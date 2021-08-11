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ضبط 17 تاجر مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء في طوخ

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ضبط 17 تاجر مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء في طوخ ضبط 17 تاجر مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء في طوخ

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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ القبض على 17 تاجر مخدرات بينهم 5 عاطلين لهم معلومات جنائية وسبق اتهامهم في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه، وضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة وأحيلا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة أمنية استهفدت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 17 تاجر مخدرات لعدد 5 منهم معلومات جنائية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وضبط 9 قطع أسلحة نارية وبيضاء وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا و3 مراقبين هاربين وتمكنت الحملة من تنفيذ 8327 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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