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فاز المنتخب الوطني للتنس "رجال" على نظيره منتخب بنين بنتيجة (1-0) في أولى مباريات المنتخبين بمنافسات المجموعة الأفريقية الثالثة التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء.

إذ نجح عمرو عصراوي في الفوز بمباراة الفردي بمجموعتين لا شيء على نظيره لاعب بنين، ليتقدم منتخب الفراعنة (1-0).

ومن المقرر أن تقام بعد قليل مباراة الفردي الثانية بين محمد صفوت لاعب المنتخب المصري ونادي وادي دجلة، ونظيره الكسيس صاحب الـ32 عام.

وتقام منافسات كأس ديفيز للتنس المجموعة الأفريقية الثالثة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 إلى 14 من شهر أغسطس الحالي، على ملاعب نادى سماش بمشاركة 7 دول أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولى حيث جاء على رأس المجموعة باعتباره المصنف الأول ومعه كل من الجزائر وبنين.

وصرح الكابتن إسماعيل الشافعي، رئيس اتحاد التنس، بأن قرعة مجموعة مصر تعتبر جيدة على الرغم من قوة منتخبى الجزائر وبنين لكن فريقنا قادر على تخطى جميع منافسيه وتحقيق افضل النتائج