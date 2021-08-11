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مياه المنيا : استقبلنا ١٠ آلاف شكوى في النصف الأول من 2021

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مياه المنيا : استقبلنا ١٠ آلاف شكوى في النصف الأول من 2021 مياه المنيا : استقبلنا ١٠ آلاف شكوى في النصف الأول من 2021

قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، إنه في إطار المتابعة المستمرة للشركة لكافة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، فإن إدارة الخط الساخن بالشركة والتى تعمل طوال الـ24 ساعة بنظام الورادي استقبلت في النصف الأول من عام 2021 الجاري، ١٠ آلاف و١٥٧ شكوى مياه وصرف صحى.

وأضاف "الشهاوي" أن الشكاوى شملت ٧٧٥١ شكوى مياه سواء انقطاع أو تسريب أو ضعف أو كسر وعدد ٨٥ شكوى محاسبية و٤٧ شكوى جودة مياه و٢٢٧٤ شكوى صرف صحي.

وأكد الشهاوي أن الشركة بناءا على تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ، وفرت العديد من الإمكانيات للتواصل مع المواطنين بجانب الرقم الأرضى 125منها موبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦و٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣وخدمة واتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ والصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

المصرى اليوم

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