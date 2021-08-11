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المشدد من 3 إلى 5 سنوات لـ3 متهمين للاتجار في المخدرات والسرقة بالإكراه بطوخ

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المشدد من 3 إلى 5 سنوات لـ3 متهمين للاتجار في المخدرات والسرقة بالإكراه بطوخ المشدد من 3 إلى 5 سنوات لـ3 متهمين للاتجار في المخدرات والسرقة بالإكراه بطوخ

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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة بالسجن المشدد 3 سنوات لسائق توك توك والمشدد غيابيا 5 سنوات لتاجر فاكهة وغرامة 50 ألف جنيه لكلا منهما لإتهامهما بالاتجار في المخدرات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح من صاحبها.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشارالسيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل على ماهر، وماجد نصر هلال، وخالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمان الأول والثاني حازا وأحرزا نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها، كما حازوا سلاح أبيض «مطواة».

كانت مديرية أمن القليوبية ألقت القبض على سائق توك توك وتاجر فاكهة بدائرة مركز شرطة طوخ وبحوزتهما كمية من نبات الحشيش المخدر تخطت النصف كيلو جرام بقصد الاتجار وضبط بحوزتهما مبلغ مالي حصيلة تجارتهما وهاتفي محمول للتواصل مع عملائهما وسلاح أبيض مطواة لحماية تجارتهما.

وتلقت أجهزة الأمن في القليوبية بلاغا من «ح. ن. ع» يفيد تعرضه لسرقة سيارته من قبل أحد الأشخاص وتوصلت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة «ا. ص. ا» عامل، قام بإشهار سلاح ناري في وجة المجني عليه، واستولى على سيارته وفرا هاربًا وفي أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم.

وأحيلا جميع المتهمين للنيابات المختصة فأمرت بحبسهم وتقديهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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