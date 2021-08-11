محافظ المنيا: تنفيذ 346 مشروعًا في 16 قطاعًا بتكلفة تتجاوز 4 مليار ونصف بقرى مغاغة

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمركز مغاغة بقرى (العباسية وأبا والشيخ زياد وطنبدى وشم البحرية وبرطباط) وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال ، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يجري تنفيذ 346 مشروعا في 16 قطاع بقري مركز مغاغة بتكلفة تصل إلى حوالي أكثر من 4 مليار و500 مليون جنية.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى " أبوقرقاص ، ملوي ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية ، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، محمد السيد ليلة، رئيس مركز مغاغة، و عدد من وكلاء الوزارة وممثلي الجهات المعنية، وعدد من نواب البرلمان.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية العباسية، شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، وأكد المحافظ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أولويات المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القري المستهدفة وسوف تصل لجميع المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشدد المحافظ على جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية .

وتفقد المحافظ، مشروع إنشاء مجمع خدمات أبا الوقف، على مساحة 600 متر والذي سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون ( المركز التكنولوجي / التضامن الاجتماعي / البريد / التموين / السجل المدني / الشهر العقاري / المجلس الشعبي المحلي ) ، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات، كما تفقد المحافظ الوحدة المحلية لقرية أبا البلد وأطمأن على انتظام سير العمل، وتفقد أيضا وحدة التضامن الاجتماعي القديمة بالقرية.

كما تفقد المحافظ، محطة رفع أبا الرئيسية على مساحة 600 متر وتخدم 24 ألف نسمة، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية، ومحطة تنقيه مياه قرية أبا البلد، بطاقة 100 لتر/ثانية حيث تم الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن تخدم المحطة 85 ألف نسمة بقرى أبا وقفادة، ووافق المحافظ خلال تفقد المحطة على عمل تربة زلطية أمام المحطة لتمهيد الطريق أمام السيارات التي تخدم المحطة .

وتابع المحافظ، مشروع إنشاء مجمع مدارس الشيخ زياد بقرية الشيخ زياد، ويتكون من مدرسة ابتدائية على مساحة 1200 متر وبداخلها 16 فصل، ومدرسة إعدادية على مساحة 1200 متر بها 11 فصل، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية.

وتفقد المحافظ مشروع محطة الصرف الصحى بقرية طنبدى، وتحتوى على محطة رفع رئيسية وأخرى فرعية، باجمالى شبكات انحدار 20 كيلو، وتخدم 30 ألف نسمة وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، وتفقد المحافظ الموقع المخصص لإنشاء مجمع خدمات قرية طنبدى على مساحة 600 متر، ومركز تطوير الخدمة التموينية بطنبدى لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بقرية طنبدى، ووجه المحافظ باستغلالها بعمل مجمع سويقات لتجميع البائعين داخله، وعمل بروتوكول تعاون مع مديرية الرى بالمنيا، ووجه المحافظ رئيس القرية بتهذيب الأشجار بالقرية.

كما تفقد القاضي مشروع إنشاء مدرسة شم البحرية الابتدائية على مساحة 1500 متر وتضم 8 فصول، وكذلك مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية شم البحرية، كما تابع المحافظ محطة معالجة الصرف الصحة بقرية برطباط على الظهير الصحراوى الغربى والتي تقام على مساحة 11 فدان مرحلة أولى وتخدم 17 قرية بطاقة 20 ألف متر مكعب في المرحلة الأولى،

وخلال الجولة التقي المحافظ، بعدد من أهالي المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكداً أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.