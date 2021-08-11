محافظ المنيا: تنفيذ 346 مشروعًا في 16 قطاعًا بتكلفة تتجاوز 4 مليار ونصف بقرى مغاغة

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمركز مغاغة بقرى (العباسية وأبا والشيخ زياد وطنبدى وشم البحرية وبرطباط) وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال ، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث يجري تنفيذ 346 مشروعا في 16 قطاع بقري مركز مغاغة بتكلفة تصل إلى حوالي أكثر من 4 مليار و500 مليون جنية.
ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية ، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة ، وهى " أبوقرقاص ، ملوي ، العدوة ومغاغة، وديرمواس " بتكلفة 23 مليار جنية ، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.
جاء ذلك بحضور، محمد السيد ليلة، رئيس مركز مغاغة، و عدد من وكلاء الوزارة وممثلي الجهات المعنية، وعدد من نواب البرلمان.
تابع المحافظ خلال جولته، أعمال مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية العباسية، شرق وغرب ترعة الإبراهيمية، وأكد المحافظ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أولويات المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القري المستهدفة وسوف تصل لجميع المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشدد المحافظ على جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية .
وتفقد المحافظ، مشروع إنشاء مجمع خدمات أبا الوقف، على مساحة 600 متر والذي سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون ( المركز التكنولوجي / التضامن الاجتماعي / البريد / التموين / السجل المدني / الشهر العقاري / المجلس الشعبي المحلي ) ، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات، كما تفقد المحافظ الوحدة المحلية لقرية أبا البلد وأطمأن على انتظام سير العمل، وتفقد أيضا وحدة التضامن الاجتماعي القديمة بالقرية.
كما تفقد المحافظ، محطة رفع أبا الرئيسية على مساحة 600 متر وتخدم 24 ألف نسمة، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية، ومحطة تنقيه مياه قرية أبا البلد، بطاقة 100 لتر/ثانية حيث تم الانتهاء من 90% من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن تخدم المحطة 85 ألف نسمة بقرى أبا وقفادة، ووافق المحافظ خلال تفقد المحطة على عمل تربة زلطية أمام المحطة لتمهيد الطريق أمام السيارات التي تخدم المحطة .
وتابع المحافظ، مشروع إنشاء مجمع مدارس الشيخ زياد بقرية الشيخ زياد، ويتكون من مدرسة ابتدائية على مساحة 1200 متر وبداخلها 16 فصل، ومدرسة إعدادية على مساحة 1200 متر بها 11 فصل، وتم الانتهاء من 40% من الأعمال الإنشائية.
وتفقد المحافظ مشروع محطة الصرف الصحى بقرية طنبدى، وتحتوى على محطة رفع رئيسية وأخرى فرعية، باجمالى شبكات انحدار 20 كيلو، وتخدم 30 ألف نسمة وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، وتفقد المحافظ الموقع المخصص لإنشاء مجمع خدمات قرية طنبدى على مساحة 600 متر، ومركز تطوير الخدمة التموينية بطنبدى لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين.
وخلال الجولة تفقد المحافظ، قطعة أرض تابعة للوحدة المحلية بقرية طنبدى، ووجه المحافظ باستغلالها بعمل مجمع سويقات لتجميع البائعين داخله، وعمل بروتوكول تعاون مع مديرية الرى بالمنيا، ووجه المحافظ رئيس القرية بتهذيب الأشجار بالقرية.
كما تفقد القاضي مشروع إنشاء مدرسة شم البحرية الابتدائية على مساحة 1500 متر وتضم 8 فصول، وكذلك مشروع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية شم البحرية، كما تابع المحافظ محطة معالجة الصرف الصحة بقرية برطباط على الظهير الصحراوى الغربى والتي تقام على مساحة 11 فدان مرحلة أولى وتخدم 17 قرية بطاقة 20 ألف متر مكعب في المرحلة الأولى،
وخلال الجولة التقي المحافظ، بعدد من أهالي المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، مؤكداً أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.