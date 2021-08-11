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"المراجعين والمحاسبين" تكشف عن أبرز إنجازاتها خلال 5 سنوات

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"المراجعين والمحاسبين" تكشف عن أبرز إنجازاتها خلال 5 سنوات "المراجعين والمحاسبين" تكشف عن أبرز إنجازاتها خلال 5 سنوات
تقرير أصدرته الهيئة بعنوان "دور مهنة المحاسبة في بناء مزدهر"

أصدرت الهيئة للمراجعين والمحاسبين، تقريرًا عن أبرز إنجازاتها خلال السنوات الخمس الماضية الذي جاء تحت عنوان "دور مهنة المحاسبة في بناء اقتصاد مزدهر".

ووثّق التقريرُ مسيرة زاخرة بالإنجازات والنجاحات التي تواكب رؤية المملكة 2030، مبينًا أهمية مهنة المحاسبة ودورها في تعزيز نماء وتقدم قدرات المملكة اقتصاديًّا، وتحول المهنة إلى رافد اقتصادي يعزز إسهامها في الاقتصاد الوطني.

وبدأ التقرير برحلة التحول نحو اعتماد المعايير الدولية وتطبيق 110 معايير دولية في المملكة، كما بيّن دور الهيئة في رفع مستوى أداء ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة؛ وذلك عبر طرحها 1101 برنامج تدريبي تدرب خلالها أكثر من 25 ألف متدرب، مواكبة بذلك تحديثات ومتطلبات تطوير قطاع المحاسبة والمراجعة باستحداثها خمس شهادات مهنية جديدة أسهمت في تأهيل خريجي المحاسبة من الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل؛ حيث أثمرت الجهود في اجتياز 2828 محاسبًا للاختبارات المهنية.

واستعرض التقرير ارتفاع المرخصين من المحاسبين القانونيين بنسبة 98%؛ ليصل عددهم إلى 436 مرخصًا، كما تزايدت وتيرة الانضمام لعضوية الهيئة في السنوات الماضية لينضم إليها أكثر من 99 ألف عضو، من بينهم 4900 طالب وطالبة؛ وذلك من خلال عضوية الطالب.

وأدت جهود الهيئة في خدمة المجتمع إلى عقد 252 فعالية مجتمعية لغرض تحقيق التفاعل مع الجميع ونشر الثقافة المحاسبية والمالية، بالإضافة إلى خدمة 264.877 مستفيدًا عبر مراكز الاتصال الذي أسهم منذ إطلاقه عام 2018 في تسهيل سبل التواصل وتقديم جميع الخدمات للمستفيدين.

وتناول التقرير اهتمام الهيئة بتأسيس المعرفة ونشر المعارف الحديثة في مجال المحاسبة؛ وذلك عبر إصدارات مهنية وعلمية تجاوزت الـ60 منتجًا.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها، والإسهام بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع ممارسة المهنة ودعمها لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية، وتنمية الشراكات المجتمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي:

https://socpa.org.sa/SOCPA/files/90/90629f0f-5f03-4ac7-a5a1-7f2844eb5455.pdf.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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