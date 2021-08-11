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الإسكندرية تحصد المركز الأول بـ«الأزهري الصغير 2021» والثاني بـ«المعلمة القدوة» (صور)

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أعلن الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، حصول المنطقة على المركزين الأول والثانى جمهوري في مسابقتي «الأزهرى الصغير 2021، والمعلمة القدوة».

احتفلت الإدارةُ العامةُ لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال بالمعلمة القدوة، والأزهري الصغير للعام الدراسي 2020/2021 أمس.

وقال «هاشم»، إن منطقة الإسكندرية الأزهرية حصلت على المركز الأول جمهوري بمسابقة الأزهري الصغير، وفازت به الطالبة روميساء مصطفى نايف من معهد فتيات محرم النموذجي، كما حصلت الإسكندرية على المركز الثاني جمهوري في مسابقة المعلمة القدوة وفازت به المعلمة سمر محمد سعد من معهد جمال زين الدين النموذجي. وقدم التهنئة للفائزين بالمركزين الطالب والمعملة، وكذا إدارة ومعلمات وموجهات رياض الأطفال، على الجهد المبذول في الروضات.

"الاسكندرية الازهرية" تحصد المركز الأول جمهورى بـ"الأزهري الصغير 2021" والمركز الثاني بـ"المعلمة القدوة" (صور)
"الاسكندرية الازهرية" تحصد المركز الأول جمهورى بـ"الأزهري الصغير 2021" والمركز الثاني بـ"المعلمة القدوة" (صور)
"الاسكندرية الازهرية" تحصد المركز الأول جمهورى بـ"الأزهري الصغير 2021" والمركز الثاني بـ"المعلمة القدوة" (صور)
"الاسكندرية الازهرية" تحصد المركز الأول جمهورى بـ"الأزهري الصغير 2021" والمركز الثاني بـ"المعلمة القدوة" (صور)
"الاسكندرية الازهرية" تحصد المركز الأول جمهورى بـ"الأزهري الصغير 2021" والمركز الثاني بـ"المعلمة القدوة" (صور)
"الاسكندرية الازهرية" تحصد المركز الأول جمهورى بـ"الأزهري الصغير 2021" والمركز الثاني بـ"المعلمة القدوة" (صور)

المصرى اليوم

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