محافظ بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ850 مواطنًا في قلفلة طبية ببني قاسم

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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، إنه تم الكشف على 850 حالة ضمن القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بقرية بني قاسم مركز ببا، وذلك ضمن مبادرة القوافل التنموية الشاملة التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة المجتمعية الرائدة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا عن طريق المساهمة المجتمعية، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالمساهمة المجتمعية، أمس الثلاثاء، بالتعاون بين مؤسسة نهضة بني سويف ومديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي، تم خلالها الكشف على 850 حالة بواقع (300 حالة باطنة، و295 أطفال، 70 جراحة، و110 نساء، 75 أسنان)، حيث تكفلت مؤسسة نهضة بني سويف بالعلاج وقيمة الأدوية.

من جانبه، أوضح وليد حسين، المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أن هذه القافلة تأتي ضمن القوافل التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل الوزارة، ومؤسسة نهضة بني سويف، حيث يتم تنظيم العديد من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجًا حتى نهاية عام 2021 بواقع 4 قوافل في الشهر، وتتكفل المؤسسة بتكاليف العلاج، فيما تشارك مديرية الصحة بالأطباء والتجهيزات الإدارية والفنية لموقع القافلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.